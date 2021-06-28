【網民熱話】速遞員三更半夜扮貓叫 嚇親鄰居叫保安 事後竟被大讚專業？

三更半夜，家外突然傳來一陣喵叫聲，不禁令人嚇到一身冷汗。近日內地一段閉路電視片段在網上流傳，一名行蹤鬼祟的男子手上抱着一個黑色物體在樓道內徘徊，然後對著窗戶閃手電筒，鄰居更聽到他裝貓叫，遂通知保安公司，到底他是何方神聖？

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【發放正能量】感激速遞員疫情下勞苦送物資 美國小鎮居民做了這件窩心事 居民：「只想講你並不孤單！」（附多圖）【下一頁】

帖文一出，引來不少網民回應，有人問：「什麼快遞公司？這麼敬業！」有網民對快遞小哥表示尊重，「這小哥真的太敬業了，不僅送貨上門而且還半夜送貨。」、「這個快遞小哥也太不容易了吧？好可愛！」

另有網民搞笑回應：「這樣一來不止他老婆知道了他買PS5，全小區都知道了，更讓全中國知道了。」、「還學貓叫？」和「哈哈哈！大哥，你是忘了家裡有監控的事情了嗎？」

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責任編輯：陳頌潔