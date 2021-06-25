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佛羅里達州倒塌公寓沉降多年 每年下沉2毫米

環球社會熱點 18:06 2021/06/25

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有專家引述報告指涉事公寓自90年代起已出現沉降問題，每年平均下沉2毫米。

美國佛羅里達州一棟12層高的公寓周四（24日）意外倒塌，造成最少1人死亡及過百人失蹤。有專家引述報告指涉事公寓自90年代起已出現沉降問題，每年平均下沉2毫米，但未能肯定沉降與公寓倒塌有關。

佛羅里達州12層公寓凌晨倒塌 1死過百人失蹤（第二版） 【下一頁】

涉事公寓名為Champlain Towers South，建於1981年，位於佛羅里達州邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）。

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佛羅里達國際大學 （Florida International University）教授弗多温斯基（Shimon Wdowinski）表示，他在去年進行研究，發現涉事公寓自90年代起，平均每年沉降高度達2毫米。

弗多溫斯基集中研究邁阿密哪些地區正在下沉，藉此確定海平面上升及沿海洪水對哪些地區造成最大影響。

弗多溫斯基指團隊留意到公寓出現不尋常變化，但研究主要集中在洪水的影響而非工程問題，因此僅以一句的篇幅列出Champlain Towers South的沉降問題。

弗多溫斯基承認當時沒有正視公寓沉降的情況，也相信市政府和州政府不太可能留意到該團隊的報告内容。

以色列或恢復室内口罩令 連續3日新增確診過百 【下一頁】

當地官員指該縣規定樓宇每40年需進行重新檢查認證的程序，而涉事公寓正進行相關程序，包括電氣與樓宇結構方面的檢查。官員表示事發前沒有發現公寓結構出現問題，而且有可能相關人員在倒塌前一日已到場檢查。

涉事公寓位於高尚住宅區，放售單位目前叫價由60萬美元至70萬美元（約468萬至546萬港元）不等。公寓内其中一個面積1,748呎、位於9樓的3房單位，本月中以71萬美元（約553.8萬港元）的價格成交。

巴拉圭外交部證實6名居住於涉事公寓的巴拉圭人失蹤，包括巴拉圭第一夫人莫雷拉（Silvana López Moreira）的姐妹Sophia、Sophia的丈夫、3名子女與工人。

另外，美媒指美國前第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）與丈夫庫什納（Jared Kushner）於邁阿密的寓所，距離涉事公寓僅數分鐘步程。

責任編輯：鄭錦玲

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