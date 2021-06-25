【OLED】傳Samsung向LGD採購面板　凖備進軍OLED電視市場 

▲ 據悉，南韓三星電子（Samsung Electronics）將向對手 LG 顯示（LG Display，LGD）購買 OLED（有機發光二極體） 顯示面板。（三星電子官方照片）

全球電視市場競爭激烈，OLED 電視成大趨勢，買家正追求更高質素的電視螢幕畫面。據悉，南韓三星電子（Samsung Electronics）將向對手 LG 顯示（LG Display，LGD）購買 OLED（有機發光二極體） 顯示面板。

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據外媒報道，Samsung正計劃與LGD簽署採購合約，該企將於2022至2024年期間向LG Display購買200至300萬片OLED面板。若果是次交易順利進行，將會是該企首次向LGD購買 OLED 顯示面板，外界推測它藉此進軍OLED 電視市場。

據稱，Samsung曾經製造自家的 OLED顯示面板，但於多年前放棄了有關研發工作。估計它目前只能依靠其他公司的供應，來生產OLED電視。雖然，該企尚未推出任何OLED電視機種。但OLED電視漸趨主流，估計該企為免錯失商機，決定向LGD採購相關面板。

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責任編輯：陳泳如