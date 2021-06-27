【職場熱話】同事感染新冠肺炎後康復上班　事主已打2針疫苗　仍有心理陰影減少接觸

疫情持續，近日有網民在討論區發帖，指早幾個月前同事感染了新冠肺炎，現在康復出院上班後，事主有點心理陰影，雖然已打了2針疫苗，但跟他們說話都比以前少了很多。但最近同事像察覺到事主在「歧視」他，經常有意無意走過來同跟事主聊天，現在事主現在不知如何處理這段關係。

事主經歷：





















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帖文一出，引來網民熱論，網民反應兩極，有人認為事主反應屬人之常情，「好正常」、「盡量避下又不要避到好明顯」、「都是小心一點好」、「如果只是工作上有往來，不用理他感受，避得就避」。

不過，亦有網民認為事主反應過度，「你都打了疫苗，而且他可以出院證明已經沒有肺炎，怕甚麼」、「我部門有個同事曾經中招，幸好沒有傳染給其他同事，不過就令我跟一班同事在隔離中過新年，他康復出院上班，我跟一班同事都沒有避開他，始終他不幸中招，已經夠慘」、「中過有抗體應安全一點，有抗體都怕那全球打疫苗幹甚麼？」

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責任編輯：黃苑筠