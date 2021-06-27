  • 29°C
香港時間 : 2021627日 (日) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】同事感染新冠肺炎後康復上班　事主已打2針疫苗　仍有心理陰影減少接觸

理財智慧 09:00 2021/06/27

分享：

疫情持續，近日有網民在討論區發帖，指早幾個月前同事感染了新冠肺炎，現在康復出院上班後，事主有點心理陰影，雖然已打了2針疫苗，但跟他們說話都比以前少了很多。但最近同事像察覺到事主在「歧視」他，經常有意無意走過來同跟事主聊天，現在事主現在不知如何處理這段關係。

事主經歷：

【職場熱話】打工仔轉工後壓力大　晚晚都發惡夢　嘆「勁後悔轉工」　網民：東家唔打打西家　【下一頁

帖文一出，引來網民熱論，網民反應兩極，有人認為事主反應屬人之常情，「好正常」、「盡量避下又不要避到好明顯」、「都是小心一點好」、「如果只是工作上有往來，不用理他感受，避得就避」。

不過，亦有網民認為事主反應過度，「你都打了疫苗，而且他可以出院證明已經沒有肺炎，怕甚麼」、「我部門有個同事曾經中招，幸好沒有傳染給其他同事，不過就令我跟一班同事在隔離中過新年，他康復出院上班，我跟一班同事都沒有避開他，始終他不幸中招，已經夠慘」、「中過有抗體應安全一點，有抗體都怕那全球打疫苗幹甚麼？」

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

新冠肺炎 疫情 歧視

上一篇文章

【職場熱話】上司天天「鬧人唔使本」　打工仔工作幾十年第一次見　忍不住罵回去即被革職

下一篇文章

【無與輪比@iM網欄】小鵬——「新勢力」正式襲港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版