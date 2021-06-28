【樓市熱話】夫婦8月收樓 L型客廳擺放電視惹煩惱 網民建議：間多間房在飯廳

甚麼是L型客廳？L型客廳如何裝修？近日有網民於網上討論區發文指，夫婦二人將於 8月收樓，不打算間房，但客廳是 L型，問網民電視應放在哪裡？還是電視擺近門口那幅牆？

樓主初步構思放在近睡房掛牆位置，弄一個屈曲支架在飯廳，吃飯時可以彎出來看，但沙發要推前一點，不然的話就太遠。同時，若果中間弄一個屏風間廳櫃或鞋櫃之類，有沒有這類櫃推介？

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網民意見各異，大多數建議樓主間多間房在飯廳、「做雜物房拉直客廳就可以啦！」、「電視機放在間櫃，藍色位置放沙發」、「沙發後面放酒吧枱」。他們更建議在大門前擺一個鞋櫃或屏風櫃，擋一擋不要直通房間，最好去訂造。有人分享類似經歷，「藍色位置放電視，紅色位置放沙發，背後放一個差不多高度的鞋櫃，大門右邊做換鞋玄關位。」

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責任編輯：陳頌潔