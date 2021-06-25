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【東京奧運】烏干達代表團成員感染Delta變種 恐再收緊防疫

環球社會熱點 17:56 2021/06/25

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烏干達代表團成員確認感染Delta變種病毒。

早前抵達東京參與奧運的烏干達代表團成員中，發現有人確診。日本政府周五表示，確診代表團成員感染Delta變種（即印度變種）。現時距離東京奧運開幕不足一個月，有日本官員指情況若惡化，可能再次會收緊防疫。

【東京奧運】烏干達代表團成員抵日時確診 已打2劑疫苗 【下一頁】

奧運大臣丸川珠代周五（25日）透露，首名烏干達代表團成員感染更高傳染性的Delta變種，目前正與其他部門商議，如何應對情況。

烏干達代表團上周六（19日）抵達大阪時，已有一人被檢測確診。其後周三（23日）在主辦城市之一的泉佐野市的檢驗中，再發現多一人確診。泉佐野市政府表示，烏干達代表團乘坐巴士抵達當地，並由3名市政府代表人員接待，目前已將有關人士列為密切接觸者，密切觀察眾人狀況。

大阪府知事吉村洋文表示，檢驗出有人確診後，烏干達代表團應留在機場附近範圍，不應前往泉佐野市。吉村洋文希望吸取今次經歷，更好應對之後可能出現的情況。

【東京奧運】日本天皇憂慮疫情 恐舉辦增傳播風險 【下一頁】

經濟再生擔當相西村康稔提醒有關部門，有見Delta變種肆虐英國及美國，各方不應輕視Delta變種的威脅，要更小心處理。

西村康稔指出，一旦Delta變種感染擴散至一定程度或使醫療系統難以負荷，定必採取更嚴格防疫措施，但目前未有需要再次頒布緊急狀態宣言。現時日本新增個案中，有3%屬Delta變種。

責任編輯：吳漢培

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