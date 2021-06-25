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「水上的士」渡輪服務　7月起試辦短途航線

理財智慧 18:08 2021/06/25

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運輸署今日（25日）公布「水上的士」渡輪服務七月起以試辦形式投入服務。

「水上的士」服務主要屬觀光及旅遊性質。考慮到疫情的最新發展，以及旅遊業仍有待復蘇，營辦商（即富裕小輪有限公司）7月3日起逢周六晚上以試辦形式提供「紅磡──尖沙咀東──中環（循環線）」短途服務。

短途航線逢周六晚上7時20分提供一班服務，由紅磡（南）渡輪碼頭開出，並於尖沙咀一號梯台（即尖沙咀東星光大道對出海傍）和中環九號碼頭設上落點，乘客可於任何一個站點自由上落。全程航行時間約70分鐘，乘客在航程期間，可欣賞維多利亞港的璀璨夜景及「幻彩詠香江」匯演。此外，為慶祝香港特別行政區成立24周年，營辦商會於7月1日提供一個特別班次，於晚上7時20分在紅磡（南）渡輪碼頭開出。

短途航線成人全程票價為48元，每一站分段收費為10元（紅磡──尖沙咀東）和14元（尖沙咀東──中環）。營辦商會為小童、長者及殘疾人士提供半價優惠。有關售票安排，請瀏覽營辦商網頁www.hongkongwatertaxi.com.hk。運輸署及營辦商會密切留意乘客的需求變化，並於有需要時加強服務。

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責任編輯：黎淑雯

疫情 DJ 運輸署 紅磡 香港 商會 運輸 行政 尖沙咀 渡輪

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