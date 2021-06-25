【消費優惠】Market Place App首推年度限定感謝祭　設$1搶購專區低至1折

▲ Market Place by Jasons App首次推出年度限定感謝祭，6月25日至7月22日期間，每日推出優惠產品及設$1、$11、$111專區。（Market Place提供圖片）

Market Place by Jasons App首次推出年度限定感謝祭，今日（6月25日）起至7月22日期間，每日推出優惠產品及設$1、$11、$111專區，優惠低至1折，滿指定消費更可免費送貨。

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部分精選優惠包括$1 丹麥皇冠急凍無骨豬扒400克（原價$51），每日限量300份、$1可口可樂汽水6罐裝200毫升（原價$25）、$11 Somersby 4 樽裝蘋果酒 330 毫升（原價$50），只適用於6月25至27日、$111北海道帆立貝柱450克（原價$199）等。

為方便在家煮食，6月25日至6月28日及6月30日帶來每日至 Fresh 推介，包括$39法國無激素急凍春雞（原價$53）、$40新西蘭大碼半殼青口 454 克（原價$50）、$68的8424西瓜（原價$108）等。

今日單筆消費滿$150可享免費送貨。6月26日至7月1日期間，單筆訂單消費滿 $200 即可免運費。每天下午2時前下單，最快即日送貨。

此外有電子優惠券換領，單筆消費滿 $200送 $20 Market Place by Jasons App 萬寧電子優惠券，下次購物時即可使用。

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責任編輯：朱悅瀅