【百度9888】百度芯片業務成立獨立公司崑崙芯　估值達130億人幣　百度美股盤前升2%

▲ 百度芯片業務成立獨立公司崑崙芯

內地媒體指，百度 （09888） 旗下崑崙芯片業務近期成立了獨立新公司—崑崙芯（北京）科技有限公司。該公司在今年3月完成獨立融資，領投為CPE源峰，投資方包括IDG、君聯、元禾璞華等，估值約130億元人民幣。據指，崑崙芯片的行政總裁一職由百度芯片首席架構師歐陽劍出任。

百度於港股升3%，收報190.5元，成交額7億元；於美股，百度（美：BIDU）盤前升2.2%，現報199美元。

業內一致預期下半年芯片短缺將緩解，看【下一頁】

百度崑崙芯片是百度自主研發的雲端AI通用芯片，為深度學習、機器學習算法的雲端和邊緣端計算而設計，可廣泛應用於計算機視覺、自然語言處理、大規模語音識別等。

第一代崑崙芯片於2020年初量產，目前已量產超過2萬片。據指，第二代崑崙芯片將於2021年下半年量產，AI性能比第一代提升3倍以上。

歐陽劍表示，計算和半導體技術出現了前所未有的變革機會，數據中心、智能汽車、手機至PC等領域，對智能計算的需求空前旺盛，新的場景層出不窮，新的計算架構蓬勃創新。在這樣的歷史機遇下，百度基於過去10年在計算芯片領域的積累成立新公司，繼續加大創新投入，在智能計算和半導體領域打造出領軍企業。

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編輯：袁諾曦