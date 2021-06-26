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【樓市熱話】通脹重臨考慮買樓收租 憂是否好時機？ 網民：如遇上租霸就更麻煩

理財智慧 10:00 2021/06/26

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疫情過去一年，雖說經濟回復了一點，但也不是很好，不少人都在猶豫應不應該投資。股市又不算好，更別提樓市了。近日有網民於網上討論區發文詢問，有錢會不會買收租樓。

網民經歷：

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有網民覺得樓價高企，而回報率繼續創新低，現在買樓完全不划算。於是就有人建議樓主買鋪位，升值和回報的潛力都比買樓高，而且打理起來也沒有樓宇那樣麻煩。他們更指收租並不是樓主想象中的簡單，要招呼租客，如果遇上租霸就更麻煩了。保守派的人就表示自己不會買樓，寧願買人民幣收息，「世事難料， 始終現金靈活好多」。

【職場熱話】全職下班後去做兼職 晚六至十二 月薪竟有16K 網民：你欠了很多錢？【下一頁

有人就指自己會買，因為有能力買樓的話也能供樓。於他看來就覺得樓市穩健向上，對前景有信心，比買股票更好。

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責任編輯：張瑋婷

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