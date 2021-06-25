  • 28°C
香港時間 : 2021625日 (五) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】見證將軍澳區樓市神話　長情居屋業主持貨31年　當年28.9萬上車　現大賺離場

股樓投資 17:19 2021/06/25

分享：

港鐵將軍澳綫不乏優質居屋，鄰近港鐵寶琳站的欣明苑便是一例，周邊配套齊全，住戶行兩步即大型商場新都城中心，生活便利程度「拍得住」區內指標私樓新都城。利嘉閣蔡庭勇說，欣明苑欣蘭閣高層3室，實用面積約401平方呎，兩房間隔，原叫價600萬元，經議價後減價20萬元，終以580萬元（以已補地價）易手，實用呎價約14,464元。 

蔡庭勇續說，買家為一對準新人，想購入單位作婚後自用，買家明白位於市區且鄰近港鐵站的已補地價居屋選擇不多，因此連續兩日帶同父母及未婚妻睇樓，經過一輪議價後拍板買入。 

據了解，原業主於1990年2月，以約28.9萬元一手購入單位，持貨至今約31年，料扣除補地價金額後，仍獲利甚豐。代理續說，欣明苑現時約有10個單位放售，叫價由540萬元起。

延伸閱讀

【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 　按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」　獲網民讚有心思【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

居屋 將軍澳 寶琳 欣明苑 利嘉閣

上一篇文章

【垃圾徵費】政府倡修改垃圾徵費安排 包括年半準備期、初期免費派垃圾袋

下一篇文章

【電子消費券】HKTVmall增設電子支付系統 料最快7月上旬正式啟用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版