【買樓理財】見證將軍澳區樓市神話　長情居屋業主持貨31年　當年28.9萬上車　現大賺離場

港鐵將軍澳綫不乏優質居屋，鄰近港鐵寶琳站的欣明苑便是一例，周邊配套齊全，住戶行兩步即大型商場新都城中心，生活便利程度「拍得住」區內指標私樓新都城。利嘉閣蔡庭勇說，欣明苑欣蘭閣高層3室，實用面積約401平方呎，兩房間隔，原叫價600萬元，經議價後減價20萬元，終以580萬元（以已補地價）易手，實用呎價約14,464元。

蔡庭勇續說，買家為一對準新人，想購入單位作婚後自用，買家明白位於市區且鄰近港鐵站的已補地價居屋選擇不多，因此連續兩日帶同父母及未婚妻睇樓，經過一輪議價後拍板買入。

據了解，原業主於1990年2月，以約28.9萬元一手購入單位，持貨至今約31年，料扣除補地價金額後，仍獲利甚豐。代理續說，欣明苑現時約有10個單位放售，叫價由540萬元起。

延伸閱讀

【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」 獲網民讚有心思【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機