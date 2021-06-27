【職場熱話】茶水間過期朱古力　疑是腸胃炎元兇　事主苦惱應否報銷醫藥費

有些公司茶水間會放置小食、飲料供同事享用，不過近日就有網民在討論區發帖，稱近日患了腸胃炎，懷疑是吃過放在茶水間的朱古力導致，在想可不可以報銷醫藥費。

事主經歷：













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帖文一出，網民紛紛認為問題在於事主不看清楚，「免費的是這樣」、「是不是別人專門作弄你？偷別人的朱古力吃」、「吃之前不看清楚？」、「不用錢的，都應看清楚是甚麼，過期沒有，才放進口吧，自己不小心，還怪其他人？」、「茶水間沒有人打理，日子久了就等於垃圾場，公司人數越多垃圾越多。」、「可能只是一時疏忽才放出來的，畢竟又不是很貴重。下次吃東西前先看日期」；更有網民笑言：「表示公司沒有人喜歡吃朱古力。」

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責任編輯：黃苑筠