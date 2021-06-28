【盈喜│體育用品股】李寧曾升27%晉紅底股　大摩花旗富瑞齊升目標價至少四成（第三版）

▲ 【盈喜│體育用品股】李寧預計上半年盈利至少增長1.6倍 因收入增加逾60%及利潤率改善

李寧 （02331） 發盈喜，預期上半年純利不少於18億元（人民幣．下同），意味李寧盈利增長至少超過1.6倍。李寧表示，業績改善主要由於於收入增長超過60%以及經營利潤率持續改善。券商唱好李寧兼調高目標價，李寧周一股價開市急升，一度大升27%晉身紅底股見105元，但升幅迅速回順，新見95.2元，升15%，成交4.22億元。李寧最新市值2374億元。

券商富瑞指，李寧上半年盈利預測較該行估計高32%，但大致與每月數據相若，而上半手盈利高於18億元人民幣，意味半年純利率達18%，較市場普遍預期為高，因此調高全年收入預測17%至214億元人民幣，全年純利率亦調升2.9個百分點，至15.6%。富瑞調升李寧目標價70%至95元，相當於2023年預測每股盈利30倍，評級維持「買入」。

花旗亦李寧目標價由65.3元，調高54%至100.5元。

安踏早前料半年溢利增幅不少於1.1倍，詳見【下一頁】

摩根士丹利認為，李寧強勁的銷售表現加快毛利率改善，預期2023年純利率達18%，而其單一品牌策略是經營利潤強勁的主要原因，預期李寧2022及2023年盈利可增長三成。大摩調高李寧目標價39%至99元，評級維持「增持」。

李寧全年盈利較大摩最牛預測還要高

大摩指，雖然李寧未有披露詳盡的半年數據，但該行預期李寧上半年收入及零售銷售增長分別達71%及80%，半年毛利率升3.2個百分點至52.7%，與零售折扣下降及經銷售優惠減少有關。經營溢利率及純利率升9.4個百分點及6.9個百分點，分別升至23.5%及18%，預期李寧半年純利約19億元人民幣。

由於半年業績理想，大摩調升李寧全年盈利預測至32億元人民幣，較該行原先估計的最佳盈利29億元人民幣還要高，全年收入及盈利料分別增長52%及增長88%。大摩預期，李寧半年盈利理想，短期股價料保持振奮，但要小心高基數後，股價波動性會增加，而且未來亦較少潛在因素可帶動李寧盈利進一步令市場驚喜。

（第三版加入大摩；第二版加入富瑞看法）

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編輯：區嘉俊