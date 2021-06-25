【ESG】瑞房發行4億美元可持續發展掛鈎債券　瑞銀：大中華區第二隻SLB

近年房地產商均參與發行綠債，當中漸見房地產公司發行與可持續發展掛鉤債券（Sustainability-Linked Bond）。瑞銀認為，未來將有更多房地產發行人以考慮發行可持續發展掛鉤債券，以承諾可持續發展的其中一環。

全球投資銀行部副主席、大中華區總裁李鎮國認為，瑞安房地產 （00272） 透過發行SLB用作債務及撥作資本開支，投資者亦更加關注企業借款人的可持續性情況，能將此類考慮因素納入他們投資決策中。

瑞銀亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程表示，發行SLB公司需要遵守特定的選擇關鍵續效指標（KPI），若公司未能實現可持續發展目標，便需支付較高票息作為「罰息」（penalty）。

瑞安房地產公布，Shui On Development發行本金額4億美元（約31億港元）2026年到期優先票據，年利率5.5%。

是次簿記訂單最高錄得15億美元，使發行人收緊25個基點，並定價在4億美元的交易，當中34%更分配給ESG投資者。

瑞房發行優先票據所得淨額3.97億美元，擬用於償還短期內到期的現有債務以及撥作資本開支。

瑞銀為獨家結構代理人；渣打為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人。

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記者：謝卓榮