【新股IPO】森松國際2155暗盤最多升近七成　一手帳面現賺880元

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【港元定存】3厘港元定存最後召集 中資行搶搭高息尾班車
內地壓力設備製造商森松國際 （02155） 下周一掛牌，該股在多個暗盤升幅差距較大。當中，森松國際在富途暗盤中，曾一度升近七成，最高見4.2元，現報3.36元，較招股價2.48元，升35.5%，一手（1000股）帳面賺880元。在耀才暗盤中，該股現報3.21元，升29.4%，一手帳面賺730元。
|券商
|招股價（元）
|暗盤價（元）
|變幅（%）
|一手帳面賺/蝕（元）
|收盤時間
|輝立
|2.48
|3.26
|+31.5
|+780
|18：30
|耀才
|3.21
|+29.4
|+730
|19：30
|富途
|3.36
|+35.5
|+880
|18：30
森松國際以每股2.48元定價，為招股價範圍2.2至2.48元上限，集資淨額近5.4億元，森松國際一手中籤率80%，抽25手（25000股）可穩獲一手。森松國際將於6月28日主板掛牌。香港公開發售部分共錄得3.9萬人認購，超額認購22.71倍；國際配售部分超額認購1.36倍。
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記者：梁安琪