【新股IPO】森松國際2155暗盤升6成　一手帳面現賺1520元

▲ 森松國際2155暗盤最多升近七成

內地壓力設備製造商森松國際 （02155） 下周一掛牌，該股在多個暗盤升幅差距較大。當中，森松國際在富途暗盤中，曾一度升近七成，最高見4.2元，收報4元，較招股價2.48元，升61.3%，一手（1000股）帳面賺1520元。在耀才暗盤中，該股現報4元，升61.3%。

券商 招股價（元） 暗盤價（元） 變幅（%） 一手帳面賺/蝕（元） 收盤時間 輝立 2.48 3.52 +41.9 +1040 18：30 耀才 4.00 +61.3 +1520 19：30 富途 4.00 +61.3 +1520 18：30

森松國際以每股2.48元定價，為招股價範圍2.2至2.48元上限，集資淨額近5.4億元，森松國際一手中籤率80%，抽25手（25000股）可穩獲一手。森松國際將於6月28日主板掛牌。香港公開發售部分共錄得3.9萬人認購，超額認購22.71倍；國際配售部分超額認購1.36倍。

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記者：梁安琪