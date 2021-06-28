【職場熱話】遇上蠻不講理客人 銷售員的心理是甚麼 網民： 選擇這行業就要有心理準備承受一切

服務業經常面對不同類型的客戶，有時遇上一些蠻不講理的客人可如何面對？近日有網民於網上討論區發文分享，當遇上麻煩客人時，銷售員的心理是甚麼。

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔轉工後壓力大 晚晚都發惡夢 嘆「勁後悔轉工」 網民：東家唔打打西家 【下一頁】

有網民認為選擇這行業就要有心理準備承受一切，要麽換工作，但做其他行為就有點不理智啦！有人安慰樓主，這個世界甚麼人都有，自己小心應對。更有網民分享個人經驗，做了客戶服務十幾年，真是見慣不怪，並鼓勵樓主「大家共勉之，找到好路數就離開吧！」

他們更認為樓主是「假面人」，樓主反駁沒有一個「打工仔」是真心微笑對客人，甚至對上司或高層都是這樣態度。有網民覺得「其實當銷售員做客人時，都是一名蠻不講理的客人。」

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責任編輯：陳頌潔