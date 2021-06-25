【港元定存】3厘港元定存最後召集 中資行搶搭高息尾班車

▲ 中銀香港及東亞等為iBond退款客提供高息優惠，但須往分行查詢。

半年結快近尾聲，本周港元定期存款格價，只得3間中資行調整存息，包括工銀亞洲今天（6月25日）全面上調短中長息，信銀國際於周初勁加1個月短存0.45厘，新息率報0.55厘。反觀招商永隆卻下調1年期0.05厘，新報0.15厘。

專家指，個別大行提早為下半年備戰，率先搶存，但相信業界普遍忍手，觀望市況，畢竟下周三（6月30日）已是季結，現時港銀為粉飾橱窗暫拒大舉拆放，令市面頭寸稍緊，但跨季度過後，銀根漸鬆動，遂料銀行毋須急於加息撲水。

此外，眼下的主戰場是窺伺iBond （04246） 約339億元退款，5間大小銀行瞄準向隅客的閒資，早前已預告出招。

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除了鬥提供退款着數外，亦有加定期存款息率，包括信銀國際提供半年特惠息0.75厘等，起存額1萬元。工銀亞洲也連環發功，推228天享0.5厘及368天0.6厘，門檻為10萬元。甚至連發鈔行中銀香港 （02388） ，以至大新 （02356） 及東亞 （00023） 也提供存息優惠，但暫未有詳情，或須親往分行面議。可是，以上快閃高息計劃未能跑贏iBond兩厘包底息。

另一方面，本周高息榜僅1年期有變，工銀亞洲調升0.1厘、至0.6厘，重返三甲之列（見表），惟難以挑戰高息王，分別由騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米 （01810） 牽頭的天星（Airstar Bank）提供，同為0.7厘。

中資行1年人幣定存2.7厘【下一頁】

順帶一提，不少超高息月底截止，舉工銀亞洲為例，旗下3個月特惠息有3厘，於下周三屆滿，暫未悉會否因銀債於7月開賣的競爭再順延優惠。

展望下周4個交易日，市料或陷悶局。華僑銀行經濟師謝楝銘認為，日前聯儲局意外轉鷹，支持美元全面上漲，從而導致港滙一度突破7.76。然而，儲局近期又再轉軚，只要美國一日未作首次加息，港美利率或保持較少差距。因此，美元縱強勁，但短期內港滙未有太大下行壓力。反而，影響港元流動性的短暫因素，包括頻密的新股集資活動、上市企業大規模派息及半年結，為港滙及短期港元利率帶來一定支持。

總括而言，港滙料將續在7.755至7.79間波動，而1個月港元拆息則維持在0.2厘或以下。今日與樓按掛鈎的拆息轉升至兩個月高位，但亦僅報0.09厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源