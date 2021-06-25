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嶺南LIFE副學士及高級文憑　理論實踐並重　成就升學就業夢

都會情報 16:30 2021/06/25

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嶺南大學持續進修學院（LIFE）2001年成立，2021/22學年開辦21項自資副學士及高級文憑課程，涵蓋人文學科、商學及社會科學，學術知識與專業技巧並重，成就學生升學及就業夢。LIFE緊貼社會及市場需要，新學年增設全港第一個關於風險及保險管理的副學位課程—「商學（風險及保險管理）副學士」課程。同學修畢此課程後，更可銜接升讀嶺南大學工商管理（榮譽）– 風險及保險管理學士學位課程，或投身銀行及保險業工作。LIFE大部分課程提供實習或訓練機會，並舉辦研討會及參觀活動，讓學生全面了解行業實際運作，確立職涯方向。

LIFE秉承嶺南大學傳統，重視學生全人發展，師生關係融洽；學院設於嶺南大學本部，同學可享受大學校園生活，享用完善的學習及康樂設施。LIFE亦定期舉辦海外交流及服務學習團，讓同學透過外地考察和義工服務等擴闊眼界、體驗和了解不同生活及文化，並設有多個獎學金鼓勵同學積極學習。

課程查詢
電話: 2616 8274
電郵: life@LN.edu.hk
WhatsApp: 6226 8082
Facebook: Lingnan LIFE
Instagram: Lingnan LIFE
網址: life.LN.edu.hk

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