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【螞蟻集團】傳內地當局研委政府代表入螞蟻　管理層或須定期匯報

股市 16:45 2021/06/25

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【螞蟻集團】傳內地當局研委政府代表入螞蟻　管理層或須定期匯報

彭博引述消息人士報道，內地金融監管機構要求阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團董事長井賢棟及其下屬，要定期滙報政府指導下的業務整改情況，集團的新計劃必須得到官員認可，而且有關部門還討論過在螞蟻集團高管隊伍中安排一位政府代表，以便實時掌握該公司的動向。

螞蟻據報擬與國企成立信用評分公司　最快今年第三季成立【下一頁】

分析指出，這可能逼使螞蟻經營愈來愈像舊式內銀。螞蟻集團擱置上市後，業務至今仍處於重整階段。監管機構所稱的「整改」現正在進行中，除了螞蟻集團，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、TikTok 母企字節跳動，以及網約車巨頭滴滴出行的金財務部門也受到整改的影響。

另一邊廂，外電日前報道，螞蟻集團正與中國國企就創建一間合資信用評分公司進行協商，螞蟻將分享其消費者數據，並將相關權限置於監管機構以下，傳新實體最快將於今年第三季成立。螞蟻、人行對有關報道不予置評。

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編輯：吳敏芳

港股 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴

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