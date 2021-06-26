【職場熱話】明明被老闆看重 初哥不甘心三個月被辭退 網民： 餓死也不要入新創公司

對剛踏入社會的大學畢業生來說，最大的打擊大概就是被解僱。無論是什麼理由都會令人覺得自己已經沒用，愧對父母。近日有台灣網民於網上討論區發文，指自己被解僱了。

網民經歷：

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帖文一出，網民紛紛在安慰樓主，指和這種脾氣差的老闆相處太久會身心不健康，即便他再這麼看重你，也只能說保重。網民還建議樓主，剛畢業還是不要加入新創小公司，因為有很多問題，例如工作沒人教，打卡不明確，是非不分......他直言：「發誓這輩子就算餓死在路邊喝西北風也不要再進新創受折磨了」。

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有人教路，「除非屢次投大公司履歷都沒回音，不然都不會選擇小公司。在大公司可以見識到的人脈及工作更大更廣，相對地人際關係在大公司就變得更重要」、「先選大公司吧，人際關係有時候是靠運氣，但大公司至少薪水好，不然薪水少人際關係又不好，只會做的很痛苦！」

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責任編輯：張瑋婷