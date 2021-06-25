【加密貨幣】比特幣成薩爾瓦多法定貨幣9月7日生效 將安裝1500部加密貨幣ATM機

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele），在當地時間24日宣布，以比特幣作為法定貨幣的法案將於9月7日生效，不過他強調不會強制國民使用比特幣，美元將繼續在國內流通。

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薩爾瓦多議會於6月9日批准了布克爾的提議，薩爾瓦多成為全球首個以比特幣為法定貨幣的國家。布克爾在演講中更表示，將繼續以美元支付工資和養老金，不過他未有說明政府和私營部門員工的工資同樣以美元支付。

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同日，美國比特幣ATM生產商雅典娜比特幣（Athena Bitcoin）宣布，計劃投資超100萬美元，在薩爾瓦多安裝約1500部加密貨幣ATM機。

雅典娜比特幣預計，將逐步安裝約1500 部 ATM，同時會在 薩爾瓦多 開設辦事處及招聘員工以開展業務。根據該公司網站，ATM機可以用來購買比特幣，或將手中的比特幣出售以換取現金。

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