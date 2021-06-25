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【麥當勞優惠】McCafé推阿華田及宇治抹茶珍珠鮮奶　App優惠券減3元（多圖）

商業 16:39 2021/06/25

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由6月29日起，全新阿華田珍珠鮮奶和宇治抹茶珍珠鮮奶將會登陸McCafé，麥當勞App更會帶來相關優惠券。（麥當勞提供圖片）

今個夏天，McCafé的珍珠系列飲品將會增添新成員，由6月29日起，全新阿華田珍珠鮮奶和宇治抹茶珍珠鮮奶將會登陸McCafé，麥當勞App更會帶來相關優惠券。

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全新阿華田珍珠鮮奶帶有朱古力麥芽味，黑糖味珍珠加上阿華田脆脆，混合3.7鮮牛乳。另一款飲品全新宇治抹茶珍珠鮮奶，採用來自日本抹茶之鄉京都宇治的抹茶粉。此外，全新抹茶芝士蛋糕亦同日登場。

    點擊圖片放大
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麥當勞App用戶可於6月28日以優惠券「$25歎McCafé凍阿華田珍珠鮮奶」獨家優先品嚐；6月29日至7月24日，用戶亦可憑優惠券「McCafé阿華田珍珠鮮奶或宇治抹茶珍珠鮮奶減$3」享優惠價。另外，更可使用「$33歎McCafé午後Combo」優惠券，選熱意式鮮奶咖啡配全新抹茶芝士蛋糕，加$10更可轉飲凍阿華田珍珠鮮奶或宇治抹茶珍珠鮮奶。

另外，第二十六週（6月28日至7月4日）Value Monday的電子優惠券包括「$15歎McChicken麥香雞配中汽水」和「$28歎魚柳飯Tastic 套餐」等。

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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