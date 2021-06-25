【大行點睇】中金看好內地食品飲料股 受惠內循環加速及消費升級 建議留意呢3隻股

中金對內地食品飲料行業發表最新研究報告，認為行業有望長期受益於內循環加速和消費升級趨勢，並看好板塊長期穩健增長前景，並更新下半年投資組合，包括青島啤酒（00168）、農夫山泉（09633）、周黑鴨（01458）。

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該行指，展望下半年，建議投資者關注4條主綫，第一是不斷享受消費升級和集中度提升的高端和次高端白酒龍頭；第二是高景氣度食品飲料賽道，例如餐飲供應鏈上的速凍食品、預製菜等；第三是原材料成本上行背景下，具備提價能力的板塊，例如白酒、啤酒、調味品等；第四是去年業績受疫情衝擊而今年見逐季恢復的企業。

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記者：郭秀慧