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【周末好去處】「Pokémon夏日運動祭」登陸荷里活廣場 更設有日本Pokémon Center直送精品店

環球政經 18:03 2021/06/25

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又快到暑假但香港人尚未能外遊，不知有何好去處？鑽石山荷里活廣場7月舉行新活動，由7月7日至8月31日舉辦「Pokémon夏日運動祭」，商場中庭將化身「道館」，設有一系列遊戲及打卡位，吸引一眾寶可夢粉絲都到場玩樂。

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小朋友可到「POKÉMON AIR打卡玩樂天地」與皮卡丘組隊，齊齊於賽道上玩樂拍相片，至於忠實粉絲則可參觀「寶可夢卡牌珍藏展」，展覽會展出超過500張寶可夢集換式遊戲卡牌。現場更設有「Nintendo Switch寶可夢電玩遊戲體驗區」，玩家可以免費玩最新的寶可夢遊戲《New寶可夢隨樂拍》，每名玩家亦可獲得皮卡丘打氣紙帽，而每週取得最高分數的10名玩家，將有機會贏得「《New寶可夢隨樂拍》眼鏡布」及日本Pokémon Centre的「機械皮卡丘自動鉛筆」各一份。

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場內更有設3大打卡熱點，包括「皮卡丘打氣站」、「Pokémon盛夏道館」及「寶可夢頒獎台」。在活動期間，荷里活廣場更會定期舉辦「寶可夢集換式卡牌教學班」及「荷里活廣場寶可夢卡牌錦標賽」，詳情將於稍後公布。

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除了多個打卡位及玩樂區外，同場亦特設「Pokémon商品店」，售賣多款由日本Pokémon Center直送的精品，包括超過150款寶可夢公仔，皮卡丘、小火龍、傑尼龜、伊布、超夢、暴鯉龍等均會人氣登場。

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撰文 : 陳楚琨

Pokemon 好去處 遊戲 Switch 荷里活廣場 Plaza Hollywood 任天堂 商場 展覽 玩樂 鑽石山

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