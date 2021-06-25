【阿里巴巴股價】阿里巴巴張勇獲選為全球CGF董事會聯席主席

國際消費品行業組織消費品論壇（Consumer Goods Forum，CGF）選出阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇為全球CGF董事會聯席主席，為CGF董事會歷來首位來自中國跨國企業的聯席主席，任期兩年。另一名聯席主席則為可口可樂（美：KO）董事長兼首席執行官James Quincey。

張勇在CGF全球峰會上表示，阿里作為平台企業，跟無數商家及消費者共創平台模式，降低商家經營和創業成本，提高社會效率。基於這平台特質，他認為應該視ESG及平台責任為一個整體，而非兩件單獨事件。

張勇又分析，中國市場能夠迅速走出疫情影響，原因在於（一）擁有龐大人口基礎及消費群體；（二）數字化滲透率高，移動互聯網十分普及；（三）製造業根基強，能夠依據成熟基建快速響應市場需求。而這些優勢促成了D2C（Direct to Consumer，直連消費者）的營運模式。

他以中國的新銳品牌為例，品牌除了受惠於發展成熟的供應鏈網絡，還可以通過淘寶天貓等平台洞察消費者，快速了解市場風向及消費趨勢，繼而研發新產品甚至建立新的細分賽道，精準地滿足消費者的實際需要，同時幫助品牌自身快速成長。

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編輯：區嘉俊