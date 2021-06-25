【垃圾徵費】政府倡修改垃圾徵費安排 包括年半準備期、初期免費派垃圾袋

要環境最重要的自然是源頭減廢，本港垃圾徵費計劃討論多年，政府今（25日）於立法會建議修改計劃的初期安排，包括條例通過後，設18個月時間讓市民及政府作準備，而在計劃初期政府會向市民免費派發垃圾袋，亦會協助商界處理廚餘問題。法案委員主席易志明稱，政府的目標是在本立法年度通過條例草案。

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就垃圾徵費計劃收費初期，環保署助理署長鄭懿嘉建議以18個月準備期作基本安排。而回應議員提出協助市民適應措施的安排，政府會考慮在計劃生效初期，免費提供指定垃圾袋。至於廚餘方面，政府會在計畫實施後，陸續安排免費收廢服務，以協助餐飲業界已妥善分類的廚餘，及後再運到廚餘回收設施處理，在此安排下業界毋須支付垃圾收廢的費用。

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多名議員表示，不反對或原則上同意垃圾徵費的條例草案，但關注免費派發指定垃圾袋的時限、可行性、法例生效時間等問題。環境局副局長謝展寰表示，政府考慮落實時間時，要單要考慮經濟因素，亦要考慮業界的準備程度、顧及清潔工及物業管理方面的準備，雙方仍要再作商討交流，到可行時再會推行。他又環保署提到免費派發垃圾袋的安排，因為涉及複離程序仍在研究，未有詳情。

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