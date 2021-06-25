【北水基金】內地股票加混合型新基金 次季吸3200億火速入市

▲ 內媒指次季股票及混合基金吸資逾3200億元，為股市注入活水。

內地公募基金在半年結前爭相推售，趕乘尾班車，而6月中上旬包括股票及混合產品等權益類基金，成功吸資1,413億元（人民幣，下同）。內媒指，若放眼較長時間，第二季股票及混合基金等合共募資3,206億元，不少新成立基金更已火速建倉入市，有助A股止跌回穩。現時個別股票基金加速建倉，倉位更高達93%。

此外，ETF行情更火爆，尤其是細分賽道的主題式基金，如科技、光伏、醫藥及消費等，今年逾百隻新基金成立，募集近800億元，業界的競爭愈演愈烈。

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內媒引述Wind統計，這5年間ETF加速發展，2018年新成立的ETF僅35隻，吸金912億元。2019年開始進入高速發展，新ETF達89隻，吸資1,749億元。2020年也有99隻，募集1,139億元。

今年以来，ETF發行熱度不退，截至6月24日，新成立的ETF合計128隻，發行規模總計799.55億元。再加上現正推售的內地基金一哥天弘的恒生科技指數ETF、新近9隻雙創50ETF，以及新近成立首批9隻Reits等新品種，再加上眼下多隻壓軸產品搶閘推，業界指上半年ETF預計吸金或近千億元左右。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源