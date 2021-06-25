【電子消費券】HKTVmall增設電子支付系統 料最快7月上旬正式啟用

5000元電子消費券7月4日起接受登記，香港電視 （01137） 旗下網上購物商場HKTVmall宣布，將增設三個電子支付系統，以配合港府發放電子消費券：八達通卡、AlipayHK及WeChat Pay HK，新增的電子支付系統將於7月上旬在HKTVmall網上購物及全線 HKTVmall O2O門市正式啟用。

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同時，HKTVmall 推出以7折購買500元HKTVmall 現金禮券，由7月1日至21日，顧客於全線HKTVmall O2O門市，使用八達通卡、AlipayHK或 WeChat Pay HK，可以7折優惠購買價值500元的HKTVmall現金禮券連免運費，使用有效期至今年10月31日。值得注意，每位客戶購買現金禮券的數量並無限制，但每張訂單只可使用一張現金禮券，每個帳戶則最多可使用三張現金禮券。

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責任編輯：潘曉豐