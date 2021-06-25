【銀行業】美23間大型銀行通過儲局壓力測試　將取消派息及回購限制

▲ 美23間大型銀行通過儲局壓力測試 料將公布派息及回購計劃

美國聯儲局於當地時間周四（24日）表示，全部23間大型銀行通過年度壓力測試，測試結果均遠高於最基本要求，故在疫情間施加的額外限制結束。完成壓力測試後，大型銀行業有權決定回饋股東，包括派息與股份回購。

這意味，預計銀行最快將於下周一（28日）收市後宣布派息和資本計劃，市場預計摩通、美銀、高盛等銀行將能夠在未來四季進

行總共逾1000億美元派息。

儲局官員︱威廉斯：美明年及後年通脹率料降至2%，看【下一頁】

儲局表示，過去一年，儲局對幾次不同的衰退假設進行了三次壓力測試，所有均確實銀行系統有足夠能力支持持續的復甦。

根據公告指，今年壓力測試的假設情況包括全球經濟嚴重衰退，商業房地產及企業債市承受巨大壓力，而且失業率升至10.8%，股市跌55%。

測試結果顯示，在上述假設下，大銀行預期合共損失逾4700億美元，商業房地產及企業債會損失約1600億美元，資本比率雖會下降至10.6%，仍較最低要求高一倍。

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編輯：袁諾曦