【新股IPO】越秀服務6626暗盤微升 一手帳面最多賺45元
新股IPO 16:22 2021/06/25
越秀服務 （06626） 下周一在主板掛牌，該股在多個暗盤微升。當中，在富途暗盤中，越秀服務報4.92元，微升0.8%，每手（500股）帳面賺20元。而在耀才暗盤中，報4.97元，升2%，一手賺45元。
由越秀 （00123） 分拆的物業管理業務越秀服務每股定價4.88元，為招股價範圍4.88至6.52元下限，集資淨額17.2億元，越秀服務一手中籤率50%，抽12手（6000股）可穩獲一手。
|券商
|招股價（元）
|暗盤價（元）
|變幅（%）
|一手賺/蝕
|收盤時間
|輝立
|4.88
|4.96
|+1.6
|+40
|18：30
|耀才
|4.97
|+2
|+45
|19：30
|富途
|4.92
|+0.8
|+20
|18：30
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記者：梁安琪