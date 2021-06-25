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【新股IPO】越秀服務6626暗盤微升　一手帳面最多賺15元

新股IPO 18:38 2021/06/25

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越秀服務6626暗盤明日掛牌，暗盤表現微升

越秀服務 （06626） 下周一在主板掛牌，該股在多個暗盤微升。當中，在富途暗盤中，越秀服務收報4.90元，微升0.4%，每手（500股）帳面賺10元。而在耀才暗盤中，報4.91元，升0.6%，一手賺15元。

由越秀  （00123）  分拆的物業管理業務越秀服務每股定價4.88元，為招股價範圍4.88至6.52元下限，集資淨額17.2億元，越秀服務一手中籤率50%，抽12手（6000股）可穩獲一手。

券商 招股價（元） 暗盤價（元） 變幅（%） 一手賺/蝕 收盤時間
輝立 4.88 4.88 +0 +0 18：30
耀才 4.91 +0.6 +15 19：30
富途 4.90 +0.4 +10 18：30

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記者：梁安琪

港股 集資 物業管理 越秀服務（06626） IPO

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