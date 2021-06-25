【新股IPO】越秀服務6626暗盤微升　一手帳面最多賺15元

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【恒指夜期＋北水】北水吸資近36億 騰訊結束10日走資 恒指夜期升37點（不斷更新）
越秀服務 （06626） 下周一在主板掛牌，該股在多個暗盤微升。當中，在富途暗盤中，越秀服務收報4.90元，微升0.4%，每手（500股）帳面賺10元。而在耀才暗盤中，報4.91元，升0.6%，一手賺15元。
由越秀 （00123） 分拆的物業管理業務越秀服務每股定價4.88元，為招股價範圍4.88至6.52元下限，集資淨額17.2億元，越秀服務一手中籤率50%，抽12手（6000股）可穩獲一手。
|券商
|招股價（元）
|暗盤價（元）
|變幅（%）
|一手賺/蝕
|收盤時間
|輝立
|4.88
|4.88
|+0
|+0
|18：30
|耀才
|4.91
|+0.6
|+15
|19：30
|富途
|4.90
|+0.4
|+10
|18：30
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記者：梁安琪