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【排名公布】全球生活品質最佳城市 丹麥哥本哈根再度成第一 日本東京成亞洲最佳

環球政經 16:42 2021/06/25

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英國雜誌《Monocle》公布全球生活質素最佳的城市排名，丹麥的哥本哈根再度成為全球生活質素最佳的城市，這是從2007年以來第四次獲得這榮譽，而日本的東京則被評為生活質素最佳的亞洲城市。

日本總人口約1.3億人　較5年前減86萬人 【下一頁

《Monocle》主編塔克(Andrew Tuck)認為，哥本哈根是真正希望為所有人提供更好生活質量的城市之一，例如立志創造一個更潔淨的環境。塔克更指哥本哈根正在收穫多年的城市投資回報。

英國發行新版50英鎊紙幣　印有數學家圖靈肖像 【下一頁

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另外，瑞士的蘇黎世、芬蘭的赫爾辛基、瑞典的斯德哥爾摩和日本的東京亦同時躋身前5名。榜上頭10個城市當中，有6個都屬於歐洲城市。與此同時，香港人較喜歡去的台北和首爾也名列前20最佳生活品質城市，分別在第9和第11位。《Monocle》創刊於2007年，每年7月都會公佈一份全球宜居城市排名，成爲不少人的旅行風向標。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 哥本哈根 丹麥 東京

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