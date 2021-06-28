【電子消費劵】八達通就早前網上流傳的錯誤資訊 作出三大澄清

政府推出的5000元電子消費劵即將展開登記，網上流傳不少有關以八達通卡領取政府電子消費券的錯誤資訊，八達通卡有限公司為網上所說的錯誤資訊作出澄清。

錯誤資訊一：以八達通卡領取消費券，必須先把儲值限額提升至3,000元。

事實：不需要。以八達通卡領取第一期消費券時，儲值限額會自動提升至3,000元，市民毋須額外去辦理提升儲值限額的手續。

錯誤資訊二：八達通建議市民多買一張八達通卡領取政府電子消費券。

事實：不需要。八達通歡迎市民沿用手頭上任何的八達通卡（包括實體卡、手機八達通卡、配飾、不記名、個人，以及附有自動增值服務等）登記及領取消費券，亦毋須額外申請新卡。

錯誤資訊三：以長者八達通領取消費券，將不能享用2元長者公共交通票價優惠。

事實：絕對不是。以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠。