【強積金】MPF上半年升近4% 打工仔人均賺逾萬元

▲ MPF上半年升近4%，打工仔人均身家增值逾萬元。

打工仔安渡「五窮月」唔使捱窮，卻未能逃過「六絕月」的魔咒，因強積金（MPF）專家積金評級公司指，截至本周三（6月23日）的數據，本月MPF平均回報微跌0.37%。幸而以較長時間計，今年以來MPF仍有賺，上半年整體升3.97%，帶挈成員帳面共賺約452億元；人均計，供款人獲利10,142元，較政府派錢5,000元的消費券多。

專家展望下半年市況，花旗仍看好包括歐洲股票及港股等市場，且維持1年後恒指可挑戰32000點的預測，又建議採重股輕債的投資策略。

積金評級公司回應本報查詢指，6月份MPF由升轉跌，微跌近0.4%，累打工仔人均輸約990元。不過，市料近兩天港股勁彈，今日（25日）恒指更重上29000關，MPF回報能否有驚無險迎七翻身，仍取决於餘下未來3個交易天。此外，綜觀今年各類MPF，大赢家是歐美股票，上揚逾12%。至於最多上班族捧場的中港股票，也反彈4.93%，跑贏中位數3.97%的升幅。可惜，美國通脹抽升刺激債息急升，拖累債券MPF淪為大輸家，年初至今倒蝕逾2%。

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專家前瞻後市，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢說，美股及中資股方面，可繼續部署受惠經濟繼續復甦的周期股或價值股，尤其是消費服務類，如旅遊酒店等行業，因目前反彈較其他周期股落後。

談及環球股票，黃栢寧透露，暫偏好英國、歐洲及拉丁美洲股票。當中基於4大主因，對歐洲股票看高一綫，包括：（1）受惠寬鬆政策；（2）疫苗接種加速；（3）歐盟復甦基金可能會在夏季蓄勢待發；（4）在愈來愈積極的政府舉措支持下，再生能源具有強大長期增長動力。前歐洲央行行長德拉吉出任意大利總理，對意大利、以至更廣泛的歐元區外圍國家，以及歐洲的團結都有正面作用。

花旗維持恒指32000點預測

他補充，雖然歐洲股票年初至今已急升15%，但1年預測市盈率約18.7倍，估值仍然不高。在全球看好的股票類別中，歐洲股票相對亦提供了特別好的機會及佔比，例如周期股、價值股、中型股、股息增長股和「綠色」相關股票。

問及港股前景，黃栢寧表示，仍維持恒指32000點目標預測，較現水平約29000點有一成潛在漲幅。另一方面，論及股債投資，黃栢寧認為，目前環球實質利率仍低企，遂繼續偏好股票高於債券。如果投資者希望改善組合收益率，增加利息收入，不妨留意派息持續增長股份，美國派息持續增長的優質股，今年以來上升約15%，但估值仍較大市有折讓。債券方面，可留意浮息銀行貸款及個別高息債。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源