【打針抽獎】由25號起接受登記 新鴻基推「日日有獎抽」打針優惠 大獎送iPhone 12

新鴻基地產 （00016） 推出逾1000萬元的「齊齊打疫苗，日日有抽獎」獎勵計劃，由6月25日早上9時起接受登記，並加碼由每日送出92份增至112份獎品，共送出接近7000份獎品，登記網址：https://daydaydraw.shkp.com/。

登記及抽獎流程：

登記期為2021年6月25日早上9時至2021年8月31日中午12時止，

在活動網站登記，或到新地旗下23家指定商場1之顧客服務中心，由職員協助進行網上登記。

所有參加者只需登記1次，未中獎的參加者會自動參加餘下的抽獎， 一直至8月31日最後抽獎為止。

每日下午1時30分，由電腦系統隨機抽出，名單將翌日下午5時於活動網站公布，亦會發短訊予得獎者登記的流動電話號碼。

抽獎資格：

年滿18歳

在登記當日，已在港接種兩劑新冠疫苗的香港永久性居民

合資格的 The Point會員將可以獲多一個抽獎名額（即共兩個抽獎名額）

新鴻基地產發展有限公司董事局主席兼董事總經理郭炳聯稱，新地在疫情下不少業務受影響，包括商場、物業管理和酒店營運，接種疫苗可在公司、家庭和社會建立群體免疫。同時，旗下員工在辦公時間接種疫苗，而且接種當日、翌日都可留家休息，也會與港府商議安排外展接種隊在寫字樓為同事及家屬接種疫苗，集團也會為同事接種前安排健康風險評估。

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責任編輯：潘曉豐