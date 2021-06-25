【體育用品股】波司登獲中外券商唱好兼升目標價　績後股價創新高

▲ 波司登管理層認為，隨更多產品組合轉向中高端，純利率有機會改善至15%至20%。

波司登 （03998） 績後股價創新高，中外券商齊唱好波司登前景。花旗指，波司登新3年計劃中，致力鞏固其在羽絨服的全球領先地位，持續關注品牌的中高端定位，產品創新（時尚、功能及質量）、渠道優化及數碼化舉措，目標擴大毛利率、提高單價及提升門店效率，帶動企業持續高增長。波司登周五收報5.19元，升4.6%，高見5.43元。

花旗為，零售業務將繼續成為波司登明年盈利增長引擘，批發業務則隨分銷商回補庫存，將重拾增長動力，因此波司登的增長主要來自門店效率提升，而非店舖數目擴張。綫上發展方面，隨品牌組合更多，商品成交額將上升，而折扣優惠減少，亦會令綫上毛利率改善。

波司登料未來3年新店為高位數增長【下一頁】

花旗指，波司登管理層認為，隨更多產品組合轉向中高端，純利率有機會改善至15%至20%，並希望產品單價於3年內，由目前的1500至1800元，升至超過2000元人民幣，每年增長達雙位數。

「波司登未來增長將由產品單價上升帶動，而非產品銷量，毛利率則會因成本控制而改善，中高端零售產品組合亦有幫助。」花旗稱，波司登管理層指原材料價格波動，對毛利率影響不大，因約五成銷售已由合約銷定。花旗調高波司登目標價24.4%至5.6元，維持「買入」。

國貨熱潮，體育用品股當炒【下一頁】

招銀國際亦看好波司登前景，調高波司登目標價45%至6.13元，維持「買入」。招銀國際指，對波司登前景充滿信心，預期明年銷售及純利增長15%及23%。

該行稱，今年波司登對訂貨系統升級，全渠道庫存打通都會令經銷商對市場反應更快，利好銷售及庫存水平，加上繼續加強產品高端化，拓展產品種類等，意味今年的利潤增長有一定保證。

相關文章：【盈喜】安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍 股價破頂升近6%

相關文章：【大行報告】大摩料滔搏未來30天股價上升 估值可收窄與李寧及安踏的差距