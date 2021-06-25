▲ 【電子消費券】消費券加碼多5000元？ ZA Bank夥八達通推回贈抽獎、最多贏5000元獎賞

政府的5,000元電子消費券計劃，將於7月4日起接受登記，最快8月初就收到第一批消費券。眾安銀行（ZA Bank）再乘勢夥八達通，推出消費現金獎賞回贈高達5,000元。連同政府派發的5,000元消費券，即有機會贏取總值1萬元的消費金額。

電子消費券7月4日起接受申請、最快8月收錢 政府設中央平台供市民登記｜詳見【下一頁】

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眾安銀行表示，由7月1日起至8月31日期間，市民選用八達通卡領取政府消費券並完成指定交易，即有機會贏取最多5,018元的「加碼消費券」。

新客戶凡在推廣期內，以開戶邀請碼「OCT5000」成立開立眾安銀行賬戶，即可獲18元現金獎賞。開戶後30日內，使用ZA Card在任何商戶消費1次，即可抽取一次總值100元至5,000元不等的現金獎賞。每名合資格參加者，推廣期內只有1次抽獎機會。

眾安銀行行政總裁許洛聖表示，八達通卡是最廣為香港市民和商戶使用的儲值支付工具之一，可以讓香港市民透過熟悉、貼地、方便的方式領取電子消費券。

眾安銀行是去年政府派發1萬元時，唯一參與現金發放計劃的虛擬銀行。當時，眾安銀行推出「唔要一萬，我要萬一」的最多1,000元回贈乘機吸客，而市場反應相當熱烈。

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