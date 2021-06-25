全球生活質素最好城市 大中華區僅此地上榜

▲ 英國雜誌《Monocle》公布全球生活質素最佳的城市排名，丹麥首都哥本哈根再度榮膺榜首。

英國雜誌《Monocle》公布全球生活質素最佳的城市排名，丹麥首都哥本哈根再度榮膺全球生活質素最佳城市的榜首，而東京則被評為生活質素最佳的亞洲城市，而大中華區中僅有1個城市上榜。

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《Monocle》自2007年起，每年都會公布全球生活質素最佳的城市排名，僅於去年因新冠肺炎疫情暫停進行排名。榜上頭10個城市當中，有6個都屬於歐洲城市。而名列榜首的哥本哈根，今年更是第4度摘冠。

《Monocle》主編塔克（Andrew Tuck）讚揚哥本哈根，指該城市真正有志為每個人提供更好的生活質素，包括決心創造更潔淨的環境。塔克更形容哥本哈根多年來積極投資城市，現在正處於收成期。

全球生活質素最佳城市11至20位（由低至高）

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全球生活質素最佳城市1至10位（由低至高）

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《Monocle》今年集中衡量哪些城市在過去數月内重建得更好，包括保護經濟、文化景觀、商業街；確保運輸系統和公園等社區設施管理良好；促進公民自豪感。《Monocle》也更加重視公民領導、房屋政策和對於企業家的支援。

責任編輯：鄭錦玲