【職場熱話】上司天天「鬧人唔使本」　打工仔工作幾十年第一次見　忍不住罵回去即被革職

工作總會遇到一些脾氣暴躁的上司，有時候為了生計也只好忍耐。不過近日就有打工仔「忍無可忍」，更因此被革職。該名打工仔近日在網上討論區發帖，指自己入新公司一個多月，上司天天「鬧人唔使本」，事主看不過眼，斥罵上司，卻即被革職。令事主十分不滿，斥上司：「嘈幾句就斷人衣食」。

事主經歷：















【樓市熱話】睇樓單位陽光充足格局好 但一入門口覺得頭暈 買家懷疑單位「唔對路」 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱論，不少網民都勸事主不要這麼生氣，「無三不成幾，樓主做了幾十年，都已經一把年紀還『咁好火』，求財已而，不用這麼生氣，傷身啊。」、「一日打工，一日都會有這些人香港人，放鬆一點打工不是做人世」、「找第二份適合自己的工作，不用跟這些人生氣，辭職，不用想，反正都做不長，早走早著」；亦有網民建議事主報復「你臨走前一定要給個下馬威他，這些人不兇他以為個世界是他的。」

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責任編輯：黃苑筠



