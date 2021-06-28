【職場熱話】同事上班最後一日請病假 唔想派散水餅？ 網民：為甚麼一定要請食散水餅？

離職對大多數人來說都不陌生，每人離職原因不同，但在離職的最後一天如果請病假究竟為甚麼？近日有網民於網上討論區發文，詢問最後一日請病假？是不是不想派散水餅？

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【職場熱話】收另類散水餅 問大家食過最特別是甚麼？ 網民：派了一樽洗手液 【下一頁】

此帖文一出，有網民都認為不一定要派散水餅，「為甚麼一定要請食散水餅？」、「散水餅不是必須，買给人嫌三嫌四，又有人不食這樣又不食那樣」、「樓主不會連件餅都食不起，要等人散水才有餅食？」；另有網民認為最後一天請病假沒有「著數」，因為他需要回公司找 HR 處理離職事宜。

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責任編輯：陳頌潔