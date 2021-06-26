【職場熱話】面試被問空窗期的原因 應該怎樣回答？ 網民：有心請就會請

疫情期間，不少打工仔因為公司裁員而失業。幸運的人就會很快找到下一份工作，沒有運氣的人可能就要待業半年或以上。無論是什麼原因，空窗期都是市民最想避免的事。近日有台灣網民於網上討論區發文詢問大家，空窗期的原因有什麼？

網民經歷：

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有網民指自己當初因為家人末期癌症而辭職，也是如實回答了面試官。他覺得就算因此被面試挑剔也會接受，相對地亦認為公司沒有資格聘用自己。網民指自己不希望因為上班就不去陪家人走過最後一段路，不想對不起這個來不及孝順的親人。

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亦有人指自己因為準備考研究生而空窗了快半年，最後還考不上。當時面試官問他為什麼沒工作半年，他也是如實回答，結果被誇很有上進心，最後還被錄取了。

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網民覺得，公司是有心聘用你的話，什麼理由也會接受。他自己就是出國玩了一年，回來後就馬上有工作了。

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責任編輯：張瑋婷