【方圓公關人生@iM網欄】公關工作AI化 人工智能太可怕？

太多電影描述人工智能（AI）系統或機械人如何危險如何威脅人類的存在，現實中人工智能卻是愈來愈能為我們帶來好處，令工作更有效能、生活更美好。舉個例子，過往每逢上市公司業績發佈、業務更新或重大事項需要以公告形式對外發布時，通常財經公關團隊都會根據公告內容預先草擬新聞稿，相對精簡地闡述公告內容，待公告正式上載後以最快速度發送到媒體、客戶及資本市場，使受眾可以在最短時間內了解上市公司的最新訊息，與此同時，上市公司的曝光率亦會因為媒體報導而增加，這是財經公關界傳統工作之一。



資訊科技發展一日何止千里，利用人工智能技術和數據分析處理公關工作幾已肯定是必然趨勢，例如以科技協助企業客戶在節省人力成本及時間下增加曝光，有效地建立媒體關係，包括利用自動化瀏覽網絡程式如「網絡爬蟲技術」（Web Crawler），建立媒體記者資料庫，令新聞稿曝光大增、可以在討論區和社交網絡分析留言及網絡輿情，而「AI新聞稿」撰寫服務亦已推陳出新；對於品牌企業而言，人工智能技術包括身心語言程式（ NLP ）、深度學習影像分析等亦愈來愈受重視，因為技術可以在Facebook、Instagram 等社交網絡以及網上討論區蒐集公開數據，經過技術分析疏理出相關的智能訊息，擷取網絡輿論資訊、市場風向、評價及潛在客戶情緒，也可以研究分析市場與商業／品牌之間的評價落差，使企業更了解本身狀況，有助掌握商業上業務發展步伐。



雖然科技進步無疑令社會邁進新世代，為大家節省時間及成本甚至提高技術層面，可是 AI能取代「人性」嗎？答案顯然是否定的。在公關工作範疇中，當然不僅只有媒體關係及新聞稿，還有投資者關係維護、危機處理、活動策劃、企業形象塑造等，這些工作都需要「人」去分析、應變及策劃，因應不同企業的不同實際情況以及不同外在環境因素去處理，當中還可能會出現不同變數及突發危機，只為說明，AI很有用，但人性價值仍然難以取代。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，從事財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。



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