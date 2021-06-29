【美股分析】美股上半年IPO半年結　上市首日平均升幅達40%

美股IPO延續去年熱潮，根據Dealogic數據，計及空白支票公司（SPAC）在內，今年上半年美股IPO數量高達558隻，整體集資規模達1,710億美元，已經超越去年全年的1,680億美元。 若從上市首日升幅來看，美股上半年IPO首日的平均升幅為40.5%，遠高於去年同期的28.2%。

本欄整理了從上市首日至本周二（29日）內新股表現，當中升幅最高的一隻為「迷因股」數碼廣告管理平台ALFI（ALF），受到散戶追捧，該股自5月成立至今累升348%。

上半年IPO上市後升幅Top10半榜單如下：

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若是從集資金額來看，當中上市首日募資最多的三隻分別為韓國電商巨頭Coupang (CPNG)、美國社交平台Bumble (BMBL) 及美國遊戲開發商AppLovin (APP)，反映資本市場依然看好科技股前景。

另外值得留意的是，中概股上市後價格極其不穩定，提醒投資者留意波動風險。以中國手機配件製造商聯代科技 (UTME) 為例，該股於上市首日大漲875%，觸發至少9次熔斷，盤中一度升超10倍。

本周美股IPO市場依然火熱，中國網約車平台滴滴 (DIDI) 預計於本周上市，滴滴計劃發行2.88億份ADS，發行價區間為13至14美元，最多籌資約46億美元，預計市值達642億美元至672億美元。另外連鎖酒店亞朵集團 (ATAT) 和生鮮平台叮咚買菜 (DDL) 亦將於本周上市。

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编辑：李勝男