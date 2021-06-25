【關愛基金】7月起擴大長者牙科服務資助範圍 新增移除牙橋或牙冠和杜牙根服務

關愛基金的「長者牙科服務資助」項目將由下周四(7月1日)起擴大項目資助範圍，增加更多牙科診療可獲資助，讓有需要和符合資格的長者獲得鑲配假牙等牙科護理服務。

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新增的診療項目包括移除牙橋或牙冠和根管治療服務，俗稱杜牙根。另外，亦為75歲或以上於5年前或以上在項目下曾接受牙科服務的長者提供第二次免費鑲配活動假牙及相關的牙科診療服務。擴大及持續營運項目所需的估算開支將由已獲批的約8億7000萬元增撥款項支付。

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由7月1日起，合資格的長者可帶同所需文件，親身前往地區服務單位辦理申請手續。相關單張及辦理申請的地區服務單位名單下周四起在各區長者中心派發。項目的受惠資格、申請方法及地區服務單位的名單亦會上載於關愛基金網頁及香港牙醫學會網頁。如有查詢，巿民可致電項目熱線2525 8198。

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責任編輯：羅浩濂