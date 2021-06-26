【網民熱話】和奶奶同住 磨擦不斷 20萬存款＋父母首期 應否搬出去？

婆媳關係是最令人頭痛的問題，兒子夾在中間，幫也不是，不幫也不是。所以俗語說得沒錯，距離產生美，只要將婆媳分開就比較容易避免這個問題了。近日有網民於網上討論區發文詢問，應不應該搬出去住。

網民經歷：

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帖文一出，大批網民為樓主分析，指要考慮很多問題，例如小朋友平時是誰照顧，家裏有多少人在工作，有沒有能力供樓等。而且最重要的是丈夫的想法，樓主應要和他商量完，並想好這些問題才去做下一步。至於樓主不想靠父母的問題，網民覺得可以將來慢慢還錢給父母。

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另一方面，網民又指樓主未必需要買樓，經濟許可的話可以出去租樓住。如果沒有錢就可以出去工作，讓婆婆照顧小孩，可以賺錢之餘又可以減少相處時間。

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責任編輯：張瑋婷