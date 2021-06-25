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【大行點睇】快手月活用戶達10億　大摩維持「增持」評級　目標價300元

股樓投資 21:16 2021/06/25

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摩根士丹利發表報告表示，快手(01024)近日公布旗下全球月活躍用戶(MAU)達到10億，該行對此並不感意外，因公司截至今年首季止已達9.5億用戶、至4月已近10億戶，相信是來自海外業務所推動；該行估計快手至2021年年底海外活躍用戶將會升至2.5億，對比4月為1.5億海外用戶。

該行指，快手旗下海外業務持續推動全球月活躍用戶，特別是拉丁美州(主要為巴西)、東南亞(主要為印尼)及中東地區。該行同時關注快手旗下海外業務拓展，會否令對其每股盈利預測有下調壓力。而大摩維持快手「增持」評級及目標價300元。

大行對快手評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

快手—W（01024） 港股

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