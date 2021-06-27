【職場熱話】男同事不合群　次次同事聚會都以「約了女朋友」推卻　卻被同事發現自己一個食飯？

不少同事在下班後都會舉行一些活動，以增加同事間的感情。近日在討論區就有網民發帖，投訴公司同事「不合群」，每次有活動找他一起去，都說「約了女朋友」、「要跟女朋友出去」之類而推卻。但有一次被他目擊該男同事自己一個食飯。令事主開始懷疑他以有女朋友作借口不參加公司活動。

事主經歷：

















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帖文一出，不少網民都批評事主「多事」，「不參加公司活動有甚麼問題？做到事就可以了」、「為甚麼這麼想別人參與公司活動？」、「其實上班已經日見夜見，有些人真是不喜歡應酬，工作時不是『黑口黑面』跟你會說兩句就算了吧」、「現在的人為甚麼這麼多事？」、「他隨便找個借口不應酬，未能判斷有沒有女朋友，有些人經常說約了父母食飯，但經常自己一人食飯，不是沒有父母。為甚麼要給女朋友的相片你看？讓你評頭品足？而且他都不想應酬。」、「你碰到那天，可能他女朋友臨時有事來不到呢？」

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責任編輯：黃苑筠