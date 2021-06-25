【電子消費券】ZA Bank夥八達通加碼消費券　新用戶抽高達5,018元現金獎

▲ 虛擬銀行ZA Bank 宣布，與八達通卡合推消費券計劃，新用戶有機會贏取額外高達5,018元現金獎賞。（ZA Bank提供圖片）

電子消費券即將推出，虛擬銀行ZA Bank 宣布，與八達通卡合推消費券計劃。由2021年7月1日至2021年8月31日，市民選用八達通卡領取政府消費券並完成指定步驟，即有機會獲 ZA Bank 加碼消費券，贏取額外高達5,018元現金獎賞。

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第一，成為 ZA Bank 的新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何 ZA Bank 的產品。第二，於推廣期內使用開戶邀請碼【OCT5000】成功開立 ZA Bank 賬戶，即獲18元現金獎賞。第三，在 ZA Bank 開戶後30 日內使用 ZA Card 在任何商戶消費一次，即可抽取一次總值100元至5,000 元不等的現金獎賞。

每名合資格參加者最多只可獲1次抽獎機會。回贈以 ZA Coin 形式發放，ZA Coin 兌換成現金後，將直接存入客戶的 ZA Bank 港元活期儲蓄賬戶內。ZA Bank 或會要求參加者出示經八達通卡領取政府消費券的資料。參加者如未能出示有關資料，獎賞將被取消。

ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示，ZA Bank很高興與八達通卡合作推動是次項目，讓經八達通卡領取消費券的市民獲得更豐富的優惠。同時期待藉此項目讓虛擬銀行進一步走進市民生活當中，為推動電子支付出一分力。

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責任編輯：朱悅瀅