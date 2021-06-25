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【有相睇】蔚藍灣畔無樓睇　買家靠睇相都扑鎚　終獲減價10萬

股樓投資 16:32 2021/06/25

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樓市續旺，其中將軍澳區交投極暢旺，屢錄破頂成交，但近期蔚藍灣畔竟然錄得低市價成交。美聯物業高級分區營業經理林振聲說，將軍澳蔚藍灣畔6座高層A室，實用面積506平方呎，兩房間隔，於六月中旬放盤，起初叫價900萬元，由於無樓睇，業主將單位減價10萬元出售，終以890萬元易手，低市價1%。

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從代理提供的相片可見，單位位於高層，裝修企理，客廳外連露台，外望樓景。資料顯示，原業主於2014年3月以約520萬元購入單位，持貨7年，現帳面獲利370萬元，物業期內升值71%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 蔚藍灣畔 美聯物業

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